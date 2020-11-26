В России хотят повысить утилизационный сбор на автомобили

В 2021 году в России вырастет ставка утилизационного сбора на все автомобили и спецтехнику. По словам игроков российского авторынка, повышение скажется на цене импортных автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в автопроме.

«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», – сообщил один из собеседников агентства. Пересмотр ставки сбора связан с ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер.

Кроме того, не исключено, что решение продиктовано окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО. Впрочем, пока официального распоряжения о повышении утильсбора не выходило.

По мнению аналитиков, рост ставки утилизационного сбора отразится в первую очередь на импортных автомобилях. Однако их доля на российском рынке не так высока, и, в основном, это машины премиум-класса. «На спрос это вряд ли повлияет сильно, так как состоятельные люди не так чувствительны к ценам. На рынок, который больше состоит из массового сегмента, гораздо больше будут влиять другие факторы – покупательские настроения, динамика доходов населения, общая макроэкономическая ситуация», – заявил аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

Утильсбор появился в России в 2012 году. Бизнес посчитал нововведение компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. За все время ставка сбора повышалась трижды. Сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но локализованным автопроизводителям предоставили промышленные субсидии.

Москва, Зоя Осколкова

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