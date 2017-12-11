В 2018 году в России могут резко подскочить цены на импортные автомобили

С 2018 года стоимость новых легковых автомобилей в России может вырасти на 10-17%. Скачок цен обеспечит резкое повышение утилизационного сбора, предложенное Минпромторгом. По словам экспертов, сильнее всего мера ударит по чистым импортерам, так как отечественным производителям сбор неофициально компенсируют.

Ранее Минфин РФ выступил за увеличение утилизационного сбора на автомобили на 15%. По расчетам ведомства, это принесет федеральному бюджету, проект которого уже в целом одобрил кабмин, дополнительно более 28 млрд рублей в 2018 году. Однако Минэкономразвития инициативу не поддержало, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам доработать документ.

В новой редакции Минпромторг предложил повысить утильсбор на легковые машины на 87-125%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Размер ставки будет зависеть от объема двигателя автомобиля. По данным собеседника издания, документ уже находится на рассмотрении в правительстве.

Участники авторынка удивлены темпами индексации сбора. По их мнению, затраты на утилизацию не могли вырасти на 100%. Эксперты считают, что мера негативно отразится на бизнесе дилеров и сильно навредит тренду на восстановление рынка. Кроме того, с 2018 года вырастут акцизы на машины. В результате стоимость автомобилей может подскочить в среднем на 10-17%.

В первую очередь пострадают чистые импортеры, так как российские автосборочные заводы получают субсидии по размерам, сопоставимые со сборами. «Вместо роста доходов бюджета от пошлин, акцизов, НДС и утильсбора с импорта происходит обратный эффект: доля импорта упала и продолжит падать», – поясняют эксперты. В то же время импорт и так уже состоит из моделей, которые не конкурируют с локальной сборкой, а это значит, что импортозамещения не будет.

Москва, Зоя Осколкова

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