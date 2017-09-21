С 2018 года новые сборы подстегнут цены на автомобили в России

Минфин РФ выступил за увеличение утилизационного сбора на автомобили на 15%. По расчетам ведомства, это принесет федеральному бюджету, проект которого уже в целом одобрил кабмин, дополнительно более 28 млрд рублей в 2018 году. Минэкономразвития инициативу не поддержало, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам доработать документ.

Утилизационный сбор, собираемый с автопроизводителей и импортеров с 2012 года, должен обеспечить поступления в федбюджет в будущем году в размере 223,4 млрд рублей, что на 58,4 млрд рублей больше, чем годом ранее. В 2019 году доход от сбора должен составить 259,8 млрд рублей, в 2020 году – 267,9 млрд рублей, пишут «Ведомости». Впрочем, рост поступлений обусловлен не только индексацией, но и ростом производства и импорта автомобилей, а также введением с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке 7%.

Поначалу отечественные производители не платили утилизационный сбор, вместо этого они брали на себя обязательства по утилизации. Однако с 2014 года под давлением Евросоюза выплаты начали делать не только импортеры, но и производители. При этом российские автосборочные заводы получают субсидии по размерам, сопоставимые со сборами.

В 2016 году утилизационный сбор проиндексировали на 65% по причине ослабления рубля. В то же время ввозные пошлины на автомобили резко упали в соответствии с условиями вступления России в ВТО. Так ставки на импорт легковых автомобилей сократились с 23% до 20%, в 2019 году запланировано снижение до 15%.

Индексация утилизационного сбора не повлияет на стоимость авто, производимых на территории РФ, однако подорожают импортные транспортные средства и выпускаемые без соглашений о промсборке, предупреждают игроки рынка. С введением этого сбора объем импорта за четыре года просел в пять раз. По мнению экспертов, постепенно импорт отыграет свои позиции, когда потребители привыкнут к новым ценам, и при условии стабильного курса рубля по отношению к иностранным валютам.

В свою очередь Минэкономразвития выступает против индексации. В министерстве считают, что размеры утилизационного сбора необоснованны и не подтверждены расчетами. Тем не менее, ведомство готово обсуждать этот вопрос, когда будет предоставлено финансово-экономическое обоснование инициативы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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