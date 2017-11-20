Президентский мораторий не работает: бизнес жалуется на рост налоговой нагрузки

Российские бизнесмены сообщили в письме президенту Владимиру Путину о том, что четырехлетний мораторий, предусматривающий неизменность фискальной нагрузки, не работает. Предпринимателям придется доплатить больше 100 млрд рублей только в 2018 году из-за новых платежей, вписанных в проект бюджета. Правительство вводит новые сборы, которые формально не являются налогами, из-за них растет нагрузка на бизнес и падает инвестиционная привлекательность.

Письмо составили главы четырех бизнес-объединений – РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России», пишут «Ведомости». Проект трехлетнего бюджета вводит три новых платежа: утилизационный сбор на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения в размере 7%, инвестиционный сбор в морских портах – 25% и пошлины на импорт станков и оборудования. Кроме того, повышаются уже существующие платежи, например, утильсбор на автомобили вырастет на 15%.

По словам предпринимателей, рост нагрузки ведет к сокращению инвестиций в российский бизнес, в результате повышается стоимость производства по всем отраслям, как следствие, растут цены на продукцию для конечного потребителя.

При этом новые платежи фактически не являются налогами. Однако от того, что налог назовут сбором, нагрузка меньше не станет, говорят эксперты. Президентский мораторий должен был сдержать повышение общей фискальной нагрузки до 2019 года. Впрочем, глава государства сам нарушает свои же обещания, подписывая законы о введении новых сборов. Так были ограничены возможности бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль, отменен запрет на изменение кадастровой стоимости недвижимости с 2018 года. Проект бюджета в течение трех лет предусматривает рост ставки водного налога с 1,7 до 2,3 раза, платы за использование лесов с 2,1 до 2,6 раза, за акваторию поверхностных водных объектов в 10 раз, повышаются акцизы на топливо. Парламент принял в третьем чтении норму о возвращении так называемого «налога на модернизацию».

Планы правительства об увеличении инвестиционной привлекательности российского бизнеса остаются только словами. Вряд ли можно стимулами назвать новые налоги, сетуют предприниматели. Кабмин обещает бизнесу инвестиционный вычет, когда налог на прибыль можно было бы обнулить за счет расходов на покупку оборудования и модернизацию, в то же время решение по этому вопросу будут принимать региональные власти, которые, по мнению бизнеса, вряд ли решатся на такую щедрую льготу.

Тактика властей не соответствует тенденциям, говорят игроки российского рынка. Дополнительные поступления в бюджет обеспечены за счет повышения эффективности сбора налогов. По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, возглавляющего Центр стратегических разработок, налоговая нагрузка будет расти и дальше, если правительство не решится смягчить бюджетное правило.

Настроение бизнеса ухудшается не столько из-за роста уровня фискальной нагрузки, сколько из-за непредсказуемости действий властей. Правительство привлекает бизнес к обсуждению законопроектов, а потом, как это было с налогом на движимое имущество, за несколько дней до их принятия все меняет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.17

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