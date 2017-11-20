Кремль изучит претензии бизнеса о росте налоговой нагрузки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что администрация президента обязательно изучит письмо представителей российского бизнеса о растущей фискальной нагрузке.

«Я не знаю пока, попало ли оно в наше экспертное управление. В любом случае оно будет рассматриваться», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Документ был получен 17 ноября.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава государства постоянно находится на контакте с кабмином, передает «Интерфакс». «Вы знаете о сериях совещаний по экономическим вопросам. Поэтому в данном случае можно говорить о полной синхронизации в работе правительства и президента», – сказал Песков.

Как ранее сообщила газета «Ведомости», главы четырех российских бизнес-объединений сообщили в письме президенту Владимиру Путину о том, что четырехлетний мораторий, предусматривающий неизменность фискальной нагрузки, не работает. Предпринимателям придется доплатить больше 100 млрд рублей только в 2018 году из-за новых платежей, вписанных в проект бюджета. Правительство вводит новые сборы, которые формально не являются налогами, из-за них растет нагрузка на бизнес и падает инвестиционная привлекательность.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.17

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