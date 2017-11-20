российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 ноября 2017, 17:20 мск

Экономика

Кремль изучит претензии бизнеса о росте налоговой нагрузки

Кремль изучит претензии бизнеса о росте налоговой нагрузки
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что администрация президента обязательно изучит письмо представителей российского бизнеса о растущей фискальной нагрузке.

«Я не знаю пока, попало ли оно в наше экспертное управление. В любом случае оно будет рассматриваться», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Документ был получен 17 ноября.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава государства постоянно находится на контакте с кабмином, передает «Интерфакс». «Вы знаете о сериях совещаний по экономическим вопросам. Поэтому в данном случае можно говорить о полной синхронизации в работе правительства и президента», – сказал Песков.

Как ранее сообщила газета «Ведомости», главы четырех российских бизнес-объединений сообщили в письме президенту Владимиру Путину о том, что четырехлетний мораторий, предусматривающий неизменность фискальной нагрузки, не работает. Предпринимателям придется доплатить больше 100 млрд рублей только в 2018 году из-за новых платежей, вписанных в проект бюджета. Правительство вводит новые сборы, которые формально не являются налогами, из-за них растет нагрузка на бизнес и падает инвестиционная привлекательность.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.17

Confindustria Russia: в России идеальные условия для бизнес-инвестирования. / Управляющего хлебокомбинатом-банкротом в Новоуральске отправили в колонию на 7 лет. / Эхо «документов райских островов». Изучаем частную авиацию УГМК. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Президентский мораторий не работает: бизнес жалуется на рост налоговой нагрузки

Метки / правительство РФ

Президентский мораторий не работает: бизнес жалуется на рост налоговой нагрузки

Власти хотят вернуть налог на движимое имущество

Туманная перспектива: экономика России остается в неустойчивом состоянии

Росстат заметил замедление экономики

Медведев: Наращивающие парк авиакомпании – финансовые пирамиды

Путин пообещал регионам-должникам правительственные кредиты

Кабмин РФ разработает льготы для популяризации электрокаров

Эксперт развенчал официальный миф об экономическом росте России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, правительство РФ, Путин Владимир,

Новости партнеров

Экономика, все новости

Екатеринбург /

Грязные салаты. В эльмашевском подвале накрыли подпольную кухню (ФОТО, ВИДЕО)

Москва /

Confindustria Russia: в России идеальные условия для бизнес-инвестирования

Екатеринбург /

Управляющего хлебокомбинатом-банкротом в Новоуральске отправили в колонию на 7 лет

Екатеринбург /

Эхо «документов райских островов». Изучаем частную авиацию УГМК

Екатеринбург /

Прокуратура внесла представление губернатору Куйвашеву из-за работы с отходами

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости