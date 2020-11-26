В России предрекли рост цен на новые автомобили

Новые легковые автомобили могут подорожать в 2021 году на 10%. С таким прогнозом выступили эксперты агентства «Автостат».

Как отмечают аналитики, курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин. Если американская валюта продолжит расти, то в следующем году стоимость новых легковых автомобилей в России может увеличиться не менее чем на 10%.

За последние шесть лет цена нового автомобиля в РФ выросла на 66%, напомнили в «Автостате». При этом в текущем году рост цен составил 6,5%, но оказался ниже по сравнению с тем, как вырос курс доллара – более 10%.

Ранее стало известно, что в России в следующем году вырастет ставка утилизационного сбора на все автомобили и спецтехнику. По словам игроков российского авторынка, повышение скажется на цене импортных автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.11.20

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