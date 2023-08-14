Mercedes отключил дилеров в России от своего ПО

Немецкий концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Это может привести к проблемам с ремонтом автомобилей и точно увеличит его срок, пишут «Известия».

«Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. АО «МБ РУС» не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению прочих сервисных мероприятий», – пояснили в компании.

По их словам, теперь ремонт и обслуживание автомобилей марки Mercedes-Benz будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

По данным издания, с теми же проблемами столкнулись официальные дилеры большинства зарубежных марок машин после ухода иностранных автомобильных концернов с российского рынка.

Уже в конце 2022 года владельцы Mercedes в России пожаловались, что приложение Mercedes Me перестало работать. Оно позволяло отслеживать состояние и передвижения автомобиля, открывать двери и багажник, включать автозапуск. В конце октября 2022 года концерн Mercedes-Benz заявил о намерении продать свои доли в российских дочерних компаниях.

Москва, Наталья Рязанова

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