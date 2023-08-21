BMW и Audi ограничили доступ к фирменному ПО для россиян

Немецкие автопроизводители BMW и Audi ограничили россиянам доступ к своему фирменному программному обеспечению. Станции ТО теперь не смогут выдавать дубликаты ключей и устанавливать запчасти, для работы которых нужно программирование, пишут «Известия».

Менеджер одного из центров по продаже автомобилей Audi на условиях анонимности рассказал, что концерн отключил РФ от своего ПО два месяца назад. Он предостерег россиян от покупки новых моделей этого автопроизводителя, поскольку альтернативного ПО пока нет.

«Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование: блоки управления, коробку передач, парктроники и так далее», – сказал он.

Аналогичные проблемы возникли у специалистов с автомобилями BMW. В техническом отделе заявили: «неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику», поскольку нет доступа к истории обслуживания машин и пробега.

«Дубликат ключей сделать невозможно, есть и другие сложности», – признал сотрудник дилерского центра BMW «БорисХоф».

В «Автодоме» нашли доступ к онлайн-сервисам BMW для через «дополнительные резервные каналы». Владельцы машин этой марки жалуются на проблемы с ТО, поскольку данные о машине уже не получишь в любой точке России.

«Мастер сказал, что им заблокировали доступ к онлайн-системам, но он успел распечатать историю ТО моего автомобиля. Получается, мы переходим на бумажные сервисные книжки. До блокировки я могла приехать в любой дилерский центр, и по ключу менеджер мог посмотреть пробег, последний ремонт и так далее. Теперь такой возможности нет», – пожаловалась владелица BMW.

Ранее Mercedes-Benz отключил российских дилеров от фирменного ПО в связи с уходом с российского рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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