Билеты на поезд можно будет купить по документам с истекшим сроком действия

Минтранс России конкретизировал список документов, по которым можно будет купить билеты на поезда дальнего следования. Новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железнодорожным транспортом вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Билеты на поезд теперь можно приобрести по документам с истекшим сроком действия.

В обновленные правила перевозки пассажиров, утвержденные в прошлом году Минтрансом, добавлен список документов, по которым можно купить билеты на поезда дальнего следования. В прежних правилах такого перечня не было.

В список документов включены паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение личности гражданина РФ, военный билет, удостоверение военнослужащего РФ и моряка, документ, удостоверяющий личность осужденного и др. Если срок действия паспорта или свидетельства о рождении истек, пассажиры смогут купить билет по ним еще в течение 90 дней.

Ранее сообщалось, что новые правила по перевозке запрещают высаживать из поезда пассажиров в возрасте до 16 лет без передачи полицейским.

Также правила закрепляют право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи – на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед.

Кроме того, с 1 сентября мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак, то есть с выкупом отдельного купе.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»