Около 50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Вылеты порядка 47 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы утром 5 сентября в связи с атакой беспилотников с украинской стороны. Еще пять прибывающих самолетов направлены на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации.

Во Внуково задержали 24 рейса и отменили три. В Домодедово задержаны два рейса, а в Шереметьево – 18 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Авиационный регулятор подтвердил, что ради безопасности гражданских воздушных судов во Внуково и Шереметьево на время ограничили отправку и прием самолетов. С 07:30 мск воздушные гавани Москвы и аэропорт Жуковский вернулись к работе в штатном режиме. Пассажиры отправленных на запасные аэродромы рейсов уже доставлены в аэропорты назначения.

Рано утром российская система ПВО сбила три украинских беспилотника над Калужской, Тверской и Московской областями. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все три аппарата были нацелены на Москву.

Москва, Наталья Рязанова

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