Все летели на Москву: в трех регионах РФ сбили украинские БПЛА

Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника над Калужской, Тверской и Московской областями. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что все три аппарата были нацелены на Москву.

Минобороны РФ рано утром сообщило о попытках киевского режима совершить террористические атаки на территории России. По данным военных, первый БПЛА самолетного типа сбили около 03:00 мск над Медынским районом Калужской области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил падение аппарата в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обнаруженный над Тверской областью украинский беспилотник сбит ПВО в районе Завидово. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы», – говорится в телеграм-канале мэра.

Третий аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что дрон сбит около 04:15 часов. Обломки упали на гараж в СНТ «Высоковольтник» и вызвали пожар.

«На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – пояснила Витушева.

В ночь на 4 сентября киевский режим отправил два беспилотника к объектам на территории РФ. Оба дрона были уничтожены в воздухе: один над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

Москва, Наталья Рязанова

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