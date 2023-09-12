«У нас есть этот транспорт. Надо его использовать»: Путин о планах пересадить чиновников на отечественные авто

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что вопрос о переходе российских чиновников на отечественные автомобили сейчас стоит на повестке дня. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Правительство и управделами президента выстроят цепочку, кому и чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах. Скоро будут закупать [автомобили]. Вопрос в практическом плане стоит о закупках», – сказал президент.

«У нас есть этот транспорт. Надо его использовать. Это абсолютно нормально. Это не нарушает наших обязательств в рамках ВТО. Это госзакупки. Нужно выстроить определенную цепочку, кому чего положено, и ездить на отечественных автомобилях», – отметил Путин.

По словам главы государства, предложения по закупке иномарок для чиновников продолжают поступать. Логистика налажена. «Я сказал, что у меня большие сомнения, нужно ли продолжать эту практику», – подчеркнул президент.

На прошлой неделе Владимир Путин дал официальное поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента принять меры по использованию чиновниками отечественных автомобилей в приоритетном порядке.

Владивосток, Зоя Осколкова

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