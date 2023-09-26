Грузия запретила реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей из ЕС

Вступил в силу запрет на реэкспорт из Грузии в Россию и Белоруссию ввезенных из Евросоюза автомобилей. Грузинские власти присоединились к 11-му санкционному пакету, утвержденному ЕС.

ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций запретил экспортировать в Россию автомобили с объемом двигателя более 1900 куб. см. Под запрет также попали и все вид электрокаров и гибридных автомобилей. С 26 сентября Грузия присоединилась к санкциям, сообщила служба доходов Минфина Грузии.

С 1 августа Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США. Тогда же Тбилиси анонсировал запрет на реэкспорт европейских автомобилей. В первой половине 2023 года из Грузии в Россию вывезено 4 840 автомобилей на 65,8 млн долларов.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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