Слуцкий предложил снизить вдвое транспортный налог для соблюдающих ПДД россиян

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести скидку в 50% по транспортному налогу для россиян, не нарушавших ПДД в течение года. Законопроект направлен в правительство для дачи заключения, передает ТАСС.

Предложено дополнить статью 361 Налогового кодекса положением об оплате 50% от установленной налоговой ставки на транспортное средство для граждан, в течение календарного года соблюдавших все положения ПДД. Скидку планируется распространить на владельцев автомобилей и мотоциклов.

«Снижение вполовину размера транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом. Это повысит культуру вождения», – пояснил депутат.

Ранее Московская областная дума освободила от уплаты транспортного налога жителей региона, которые были мобилизованы или добровольно отправились в зону СВО.

Москва, Наталья Рязанова

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