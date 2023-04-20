Мобилизованные и добровольцы СВО освобождены в Подмосковье от транспортного налога

Жители Подмосковья, призванные на военную службу по мобилизации, и добровольцы, участвующие в специальной военной операции, освобождены от уплаты транспортного налога на принадлежащие им транспортные средства. Соответствующий закон приняла сегодня Московская областная дума.

Льгота предоставляется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и не более чем на одно транспортное средство. Действие закона распространится на период с 1 января 2022 года и до конца 2023 года.

По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, решение было принято по итогам встреч с семьями военнослужащих.

«На одной встрече была затронута такая проблема: родственник был призван защищать Родину, однако дома у него остался невостребованный автомобиль, налог на который оплачивала семья. Но, даже если семья пользуется машиной, налог платить не нужно будет. Это станет дополнительным подспорьем семьям наших героев», – цитирует Брынцалова пресс-служба Мособлдумы.

Он также отметил, что благодаря поручению президента обеспечить участникам спецоперации отпуск не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода, депутаты Мособлдумы имеют возможность встречаться с военными, узнавать об их нуждах, оказывать поддержку и помощь.

«И, при необходимости, выходить на новые законы и законодательные инициативы, чтобы их поддержать», – добавил спикер регионального парламента.

Москва, Андрей Дорофеев

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