Грузоперевозки между Россией и КНР выросли в 1,5 раза

Объем грузоперевозок между Россией и Китаем по железной дороге вырос в полтора раза. За первые девять месяцев года перевезены более 128 млн тонн, а за весь прошлый год – 120 млн тонн.

«Поворот на Восток» резко увеличил спрос на контейнерные перевозки. За январь-сентябрь в сообщении с Китаем перевезли более 128 млн т (+51,5% к аналогичному периоду 2022 года)», – говорится в телеграм-канале РЖД.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов вырос на 29,5% и составил почти 176,4 млрд долларов. В Россию ввезено импортных товаров почти на 81,4 млрд долларов, на 56,9% больше того же периода 2022 года. Российские компании отправили в Китай товаров на 94,9 млрд долларов, нарастив экспорт на 12,7%.

Москва, Наталья Рязанова

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