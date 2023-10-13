Китай наращивает товарооборот с Россией и сокращает с США

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 29,5% и составил почти 176,4 млрд долларов. При этом те же показатели между США и КНР снизились. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

По итогам трех кварталов 2023 года китайские компании экспортировали в Россию товаров на почти 81,4 млрд долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 56,9%. Поставки из РФ в КНР выросли на 12,7%, составив около 94,9 млрд долларов.

За 2022 год товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 млрд долларов. К 2024 году товарооборот между двумя странами планируется довести до 200 млрд долларов в год.

Тем временем, торговля Китая и США сокращается: по итогам первых трех кварталов 2023 года товарооборот сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 млрд долларов. Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые девять месяцев года сократился в годовом выражении на 16,4% и составил 372,2 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 123,7 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»