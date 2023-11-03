ТО автомобилей у официальных дилеров подорожало в 1,5-2 раза

Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров выросло в цене в полтора-два раза. Падение курса рубля и изменения в логистике при доставке запчастей привели к их подорожанию на 20-60%, пишут «Известия».

«С начала прошлого года выросли цены на запчасти и расходники. Поменялись закупочные цены. Повлияла усложнившаяся логистика при импорте запчастей», – сказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов.

По данным РОАД, в большинстве дилерских центров стоимость планового ТО выросла на 30-100% по сравнению с прошлым годом. В двух центрах изданию подтвердили, что услуга подорожала на 30-40%.

На станциях ТО отметили, что на стоимость услуги повлияли цены на запчасти. Заметнее всего подорожали детали кузова, бамперы, двери, ветровые стекла. Директор послепродажного обслуживания «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашев не исключил, что цены продолжат расти.

Эксперты напомнили, что официальные дилеры дают гарантию на свою работу, чего нет в СТО, не имеющих авторизации производителей. Владельцев автомобилей призвали не отказываться от качественного обслуживания своих машин.

Ряд зарубежных автопроизводителей ушел с российского рынка после ужесточения санкционного давления на РФ. У компаний возникли проблемы с доставкой машин и запчастей в российские центры.

Москва, Наталья Рязанова

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