Компания Isuzu Motors ушла с российского рынка

Японский производитель грузовиков Isuzu Motors полностью ушел с российского рынка. Убытки компании в 2022 году составили 1,7 млрд иен или 12 млн долларов, сообщило агентство Kyodo.

Isuzu приостановила производство в России в марте 2022 года, в том числе, из-за проблем с доставкой запчастей. До февраля 2022 года объемы российского производства составляли 1% от мирового объема продукции компании.

Возобновить работу после приостановки не удалось. Убыток в 2022 финансовом году составил 1,7 млрд иен или 12 млн долларов. Поэтому руководство решило передать акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому автоконцерну «Соллерс».

В марте 2023 года Минпромторг России внес в перечень параллельного импорта еще 12 зарубежных марок автомобилей, в их числе Isuzu.

Токио, Наталья Рязанова

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