Минпромторг внес в список параллельного импорта еще 12 марок автомобилей

Минпромторг России внес в перечень параллельного импорта еще 12 зарубежных марок автомобилей.

В список включены Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Перечень направлен на утверждение в Минюст.

Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что выступили с подобной инициативой с целью сократить дефицит в масс-сегменте на российском авторынке.

Ранее сообщалось, что в список товаров для параллельного импорта включена продукция IKEA и американских производителей игрушек Hasbro и Mattel.

Москва, Наталья Петрова

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