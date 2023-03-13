Минпромторг внес в список параллельного импорта еще 12 марок автомобилей

Минпромторг России внес в перечень параллельного импорта еще 12 зарубежных марок автомобилей.
В список включены Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
Перечень направлен на утверждение в Минюст.
Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что выступили с подобной инициативой с целью сократить дефицит в масс-сегменте на российском авторынке.
Ранее сообщалось, что в список товаров для параллельного импорта включена продукция IKEA и американских производителей игрушек Hasbro и Mattel.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube