Благодаря параллельному импорту иномарки начали дешеветь

Авторетейлеры налаживают поставки машин по параллельному импорту, из-за этого цены на некоторые марки пошли вниз. Но все равно остаются гораздо выше, чем до февраля прошлого года.

По оценке экспертов «Открытие Авто», наиболее заметным (в диапазоне 13-14%) снижением цен отличились кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson. Теперь эти модели стоят по 3,5 и 2,8 миллиона рублей. Из-за параллельного импорта подешевели также Kia Seltos (3,7% ) и Sportage (2,9%). Зато пошли вверх цены на «китайцев»: Chery, Exeed, Geely и Haval.

«Поставки автомобилей по параллельному импорту практически весь прошлый год носили в основном частный характер – машины, выставляемые в официальных салонах многих западных, японских и корейских марок, были чаще всего завезены на физических лиц. В текущем году ситуация постепенно меняется. Некоторые дилеры сумели отладить логистику, финансовые коридоры и увеличить партии завозимых автомобилей с полной уплатой НДС, и, по сути, сами стали импортерами. У некоторых авторетейлеров партии поставляемых машин уже исчисляются сотнями», – прокомментировали в «Открытие Авто».

С другой стороны, самая продаваемая машина российского рынка – Lada Granta – продолжала дорожать. При этом дефицита по этой модели давно не наблюдается: у крупных московских дилеров уже есть по несколько сотен автомобилей. Тем не менее в феврале «Гранту» едва ли где-то можно было купить дешевле чем за 750 тысяч, что почти на 4% больше, чем в январе. Другие популярные автомобили из Тольятти (Vesta и две модели Niva) в феврале практически не менялись в цене. Еще одна традиционно популярная российская модель – UAZ Patriot – также пока не стала ближе к народу: за второй месяц года подорожание составило почти 3%, базовая цена – 1,7 млн руб.

Екатеринбург, Марина Иванова

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