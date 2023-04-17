Цены на подержанные автомобили подскочили на 30%

В России подержанные автомобили подорожали на 20-30% за прошедший год. Новые упали в цене в среднем на 5%, следует из данных автомобильного сайта «Дром».

В прошлом мае цена на машины с пробегом была на уровне миллиона рублей, в текущем году она выросла до 1,3-1,4 млн рублей. Подержанные автомобили без пробега по России подорожали с 1,5 млн рублей до 1,8 млн.

Отдельные модели новых автомобилей за год тоже подрожали, это справедливо для европейских и японских марок. Россияне перестали покупать некоторые их них из-за слишком выросшей цены. В среднем цена на новые машины снизилась на 5%, приводит данные агентство «Прайм».

«Основной спрос остался в прежних ценовых категориях, и средняя цена новых автомобилей немного упала. Хотя цены на автомобили растут, растет и спрос – преимущественно на подержанные машины и бюджетные новые», – пояснил представитель «Дрома».

Дилеры выстаивают новые схемы работы: либо становятся дилерами китайских автомобилей, либо перепродают ранее завезенные в страну машины, либо занимаются параллельным импортом.

Авторетейлеры рассказали, что благодаря поставкам машин по параллельному импорту цены на некоторые марки пошли вниз. В Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей подсчитали, что в 2022 году в Россию ввезли на 32% больше японских автомобилей с пробегом, чем в 2021 году. Всего – более 213,5 тыс. машин.

Москва, Наталья Рязанова

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