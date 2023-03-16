Мантуров: параллельный импорт не повлияет на цены автомобилей

Авторынок в России в целом стабилизировался, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его мнению, параллельный импорт новых автобрендов не будет оказывать существенного влияния на цены.

«Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. И более прогнозируемая ситуация с курсами валют. Поэтому я не думаю, что это (параллельный импорт – прим. ред.) будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен», – сказал министр в кулуарах съезда РСПП (цитата по РИА «Новости»).

Цены по автомобильному рынку сегодня «более-менее выровнялись», – констатировал он.

При этом Мантуров отрицательно ответил на вопрос о возможном снижении цен на иномарки, которые были на этой неделе добавлены в список продукции для параллельного импорта.

«Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос – насколько», – сказал он.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что не нужно ждать падения цен на популярные зарубежные машины массового сегмента (Renault, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Peugeotи др.) после разрешения их параллельного импорта. «Снижение цен маловероятно, так как параллельный импорт не закрывает потребности рынка», – полагают в ассоциации.

На этой неделе Минпромторг РФ утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта. В него включены еще 11 марок автомобилей – Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Dacia, Genesis.

Москва, Наталья Петрова

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