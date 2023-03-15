Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта. В него включены еще 11 марок автомобилей, расширен брендовый ряд моторных масел и запчастей, бытовой техники и детских товаров.

Список продукции дополнен по согласованию с Минюстом. В Минпромторге подтвердили расширение перечня легковых и грузовых машин. Теперь через параллельный импорт в Россию можно ввозить автомобили Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Dacia, Genesis.

Также программу можно использовать для поставок моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники марок Zanussi, Wahl, запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники от Caterpillar, Bauer Kompressoren.

В список добавлены косметика и парфюмерия марок Kerastase, Yves Saint Laurent, игрушки и детские товары брендов Hasbro, Logitech, Nintendo, передает ТАСС.

Программа параллельного импорта позволяет ввозить в Россию товары без согласия правообладателя с момента старта продаж в любой точке мира. Механизм начал действовать в России в мая 2022 года в связи с ужесточением антироссийских санкций и уходом ряда иностранных компаний с российского рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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