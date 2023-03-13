В перечень товаров для параллельного импорта добавили IKEA, Armani и Zanussi

Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта. В список включены товары IKEA, игрушки и детские товары американских брендов Hasbro, Logitech и Mattel, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

Кроме того, в перечень попали моторные масла марок Shell Helix и Rimula, бытовая техника Zanussi и Wahl.

Также в новой редакции списка появились бренды косметики и парфюмерии Lancome, Yves Saint Laurent и Kerastase, а также итальянский производитель одежды и аксессуаров Giorgio Armani.

Помимо этого, в перечень включены запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники таких марок, как Caterpillar и Bauer Kompressoren.

Напомним, что параллельный импорт был введен в связи с уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка, которые приостановили деятельность в РФ или прекратили свои поставки после начала спецоперации на Украине.

В конце прошлого года глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин заявлял, что с момента введения параллельного импорта в России с помощью этого механизма было ввезено товаров на сумму свыше 20 млрд рублей. По его словам, в основном это автомобили, станки, оборудование, технологические линии, а также товары легкой промышленности.

Москва, Наталья Петрова

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