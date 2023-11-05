Росавиация назвала ошибку экипажа причиной посадки в поле лайнера с пассажирами

Экстренная посадка самолета в поле под Новосибирском стала следствием ошибки экипажа, заключили специалисты Росавиации по результатам расследования. Экипаж неправильно оценил запас и расход топлива, а также положение шасси.

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», – цитируют отчет ведомства «Известия».

Но экипаж неправильно оценил положение шасси. И не учел его при расчете запасов топлива, которое расходовалось быстрее, чем при полете с закрытыми шасси. По данным ведомства, проблемы с шасси случились из-за износа гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки.

Но в условиях нехватки топлива экипаж действовал верно и грамотно, признали специалисты Росавиации. Решение посадить борт в поле оказалось единственным правильным.

По результатам расследования ведомство рекомендовало перевозчикам повторно изучить с экипажами требования по порядку расчета топлива в полете. Отдельно следует проработать варианты расхода керосина при различных отказах систем ВС и силовой установки.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейса Сочи-Омск совершил экстренную посадку в поле около села Каменка в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал.

Москва, Наталья Рязанова

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