«Топлива оставалось на пять минут полета». Пилот Сергей Белов рассказал, как принял решение сажать A320 на поле

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший вчера самолет на пшеничном поле, дал показания следователям. По словам КВС, перед тем как он начал сажать Airbus, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Ключевые моменты допроса пилота приводит телеграм-канала «База». Сергей Белов сообщил, что воздушное судно осматривали техники в Домодедово, а уже в аэропорту в Сочи он сам «принимал самолет» и не заметил никаких повреждений кроме открученной крышки унитаза. Рейс проходил штатно, но уже на подлете к Омску отказала гидравлическая система. Белов отметил, что с подобным в своей практике не сталкивался. К тому же возникли другие проблемы: в Омске установился порывистый ветер, самолет был тяжелым, а в аэропорту для аварийного приземления оказалась короткая полоса. Поэтому КВС принял решение не рисковать и увести борт в Новосибирск.

Над Омском А320 зашел на второй круг. Однако возникла новая проблема – после решения о смене аэропорта пилоты убрали шасси, но створки остались открытыми, поскольку в гидросистеме уже не хватило давления. Тогда пилоты, согласно инструкциям, рассчитали запас топлива – его как раз должно было хватить до Новосибирска, поскольку в Сочи судно заправили с избытком. Со слов Сергея Белова, после посадки в Новосибирске у самолета должно было оставаться примерно 1,2 тонны керосина.

Но во время полета до Новосибирска, по рассказу Белова, топливо «стало критически уменьшаться», что не сходилось с расчетами. Тогда он осознал, что будет дальше происходить, попросил бортпроводников готовиться к аварийной посадке и подал сигнал бедствия диспетчерам.

После этого пилоты начали искать место для приземления. В итоге, когда запасов оставалось только на пять минут, они заметили подходящее поле (поскольку «рядом больше ничего не было», кроме болот с лесами) и успешно посадили борт. После посадки самолет остался цел, у него лишь надломилась передняя стойка шасси. Теперь следователям предстоит допросить техников аэропорта Домодедово, так как по документам именно они последними осматривали Airbus.

Как ранее сообщал «Новый День», утром 12 сентября самолет А320, выполнявший рейс U6-1383 Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле. На борту находился 161 пассажир, никто из них при посадке не пострадал. Позднее пятеро человек с ушибами обратились за медицинской помощью. Авиакомпания выплатит пассажирам компенсацию в размере 100 тысяч рублей каждому.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия экипажа и назвал решение Белова увести самолет в Новосибирск «обоснованным». «На мой взгляд – а я сам профессиональный пилот – выполнить такую посадку – это большое мастерство, это самообладание. Люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили сложную посадку. Выполнили ее хорошо. А дальше комиссия разделит это на кусочки, сегменты», – отметил Скуратов на пресс-конференции. Экипаж А320 отстранен от работы на время расследования авиаинцидента.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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