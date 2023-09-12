Глава «Уральских авиалиний» рассказал о причине аварийной посадки A320 на пшеничное поле

Руководитель авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, что произошло с рейсом Сочи – Омск, который сегодня совершил посадку на пшеничном поле в Новосибирской области.

«При заходе на посадку в Омске отказала зеленая гидросистема. В самолете их три – зеленая, желтая и голубая. В этой ситуации у командира мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить опасности при отказе системы. Ситуация стандартная, не из ряда вон выходящая. Они были и раньше, летчики успешно справлялись. В этой ситуации командир посчитал необходимым уйти на аэропорт в Новосибирск. Причина – в Омске полоса короче. При отклонении гидросистемы могут быть сбои в работе закрылок, посадочная дистанция может быть увеличена. Решение уйти в Новосибирск было обоснованным», – рассказал Сергей Скуратов.

Он добавил, что из-за сильного ветра и выпущенных створок шасси, которые невозможно было убрать, увеличился расход топлива. «Командир осознал, что, возможно, топлива будет недостаточно для захода на посадку в Новосибирске, и принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха. Самолет приземлился, внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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