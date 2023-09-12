Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле (ФОТО, ВИДЕО)

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома в Новосибирской области.
Самолет сел в поле в Новосибирской области
Как сообщили в Росавиации, посадку экипаж осуществил на выбранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км от Новосибирска).
«Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
На месте инцидента организован оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки людей в Новосибирск.
«Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался», – сообщили в Росавиации.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Дополнено. По уточненной информации МЧС, на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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