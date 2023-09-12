Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле (ФОТО, ВИДЕО)

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома в Новосибирской области.

Самолет сел в поле в Новосибирской области

Как сообщили в Росавиации, посадку экипаж осуществил на выбранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км от Новосибирска).

«Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

На месте инцидента организован оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки людей в Новосибирск.

«Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался», – сообщили в Росавиации.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Дополнено. По уточненной информации МЧС, на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»