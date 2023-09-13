«Уральские авиалинии» выплатят пассажирам приземлившегося на поле самолета компенсации

Пассажиры рейса U6-1383 Сочи – Омск, который вчера совершил посадку на пшеничном поле, получат по 100 тысяч рублей от «Уральских авиалиний» в качестве компенсации.

Авиакомпания сегодня опубликовала алгоритм получения выплаты. Для этого пассажирам надо скачать с сайта заявление и заполнить его, сделать выписку банковских реквизитов (куда авиакомпания будет переводить деньги), отсканировать паспорта и свидетельства о рождении и отправить все документы в электронном виде через раздел обратной связи на официальном сайте перевозчика) с пометкой «Компенсация пассажирам рейса U6-1383». Желающие лично передать оригиналы документов могут сделать это в офисе компании в Утреннем переулке в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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