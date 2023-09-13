российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 сентября 2023, 10:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Уральские авиалинии» выплатят пассажирам приземлившегося на поле самолета компенсации

Фото: «Уральские авиалинии»

Пассажиры рейса U6-1383 Сочи – Омск, который вчера совершил посадку на пшеничном поле, получат по 100 тысяч рублей от «Уральских авиалиний» в качестве компенсации.

Авиакомпания сегодня опубликовала алгоритм получения выплаты. Для этого пассажирам надо скачать с сайта заявление и заполнить его, сделать выписку банковских реквизитов (куда авиакомпания будет переводить деньги), отсканировать паспорта и свидетельства о рождении и отправить все документы в электронном виде через раздел обратной связи на официальном сайте перевозчика) с пометкой «Компенсация пассажирам рейса U6-1383». Желающие лично передать оригиналы документов могут сделать это в офисе компании в Утреннем переулке в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле (ФОТО, ВИДЕО)

Метки / Уральские авиалинии

«На какое поле желаете сесть?» – пользователи соцсетей создают мемы, посвященные экстренной посадке самолета в Новосибирской области (ФОТО) / Выкуп всех Airbus из лизинга обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 миллионов долларов / «Уральские авиалинии» сократят полетную программу после инцидента с Airbus A320 / «Это большое мастерство и самообладание», – глава «Уральских авиалиний» оценил действия экипажа (ВИДЕО) / Глава «Уральских авиалиний» рассказал о причине аварийной посадки A320 на пшеничное поле / Самолет в поле посадил КВС Сергей Белов – потомственный пилот (ФОТО) / Пятеро пассажиров самолета, экстренно севшего в поле, обратились за медпомощью / Пассажиров севшего в Новосибирской области самолета обещали доставить в Омск

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Уральские авиалинии,