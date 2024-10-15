«Пшеничный» самолет в Новосибирской области почти разобрали на запчасти (ФОТО)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» показала, как идет разбор на запчасти самолета Airbus А320 на пшеничном поле в Новосибирской области.

В первую очередь техники сняли все элементы пассажирского салона и кабины пилотов. На данный момент полностью демонтированы радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической и топливной систем, системы кондиционирования воздуха, сняты оба двигателя. Также разобрана большая часть механизации крыла.

«Все компоненты отправляются в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже в пути, и в скором времени прибудут в Екатеринбург. Сам лайнер исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта в соответствии с процедурой Федеральных авиационных правил, сертификат летной годности аннулирован», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Там уточнили, что сейчас воздушный флот перевозчика составляет 51 авиалайнер Airbus: 22 – А320, 14 – А321, 4 – А319, 3 – A320neo, 8 – A321neo.

Напомним, рейс «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле 12 сентября 2023 года. Самолет летел из Сочи в Омск, но пилоты вынуждено поменяли маршрут из-за отказа гидросистемы. Запасным аэродромом был Новосибирск, но до него не хватило топлива, и аэробус в итоге сел в поле. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал. По итогам расследования авиаинцидента Росавиация пришла к выводу, что экстренная посадка стала следствием ошибки экипажа. Пилоты неправильно оценили запас и расход топлива, а также положение шасси. КВС Сергей Белов, посадивший самолет в поле, весной 2024 года уволился из авиакомпании. Второй пилот Эдуард Семенов находился в отпуске без содержания, и, по последним данным, согласился пройти программу переподготовки.

В сентябре техники приступили к разбору авиалайнера, находящегося в поле. Работы планируется завершить к декабрю 2024 года. Неповрежденные детали самолета пройдут тестирование и в будущем могут быть использованы повторно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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