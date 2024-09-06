Техники начали разбирать самолет «Уральских авиалиний», год назад севший на пшеничное поле (ФОТО)

Самолет «Уральских авиалиний», который почти год простоял на поле в Новосибирской области, начали разбирать на запчасти. Работы будут проходить поэтапно и по планам завершатся к декабрю 2024 года.

«Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна, приземлившегося на пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента. Детали самолета, находящиеся в летной годности, прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению. Элементы самолета, которые оказались повреждены, будут отремонтированы либо утилизированы», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Как ранее писал «Новый День», 12 сентября 2023 года рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области. Пилоты вынужденно поменяли маршрут, поскольку в самолете отказала гидросистема. На допросе КВС Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал сажать аэробус на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто не пострадал. Авиакомпания выплатила пассажирам компенсацию по 100 тысяч рублей каждому.

По результатам расследования авиаинцидента специалисты Росавиации пришли к выводу, что экстренная посадка стала следствием ошибки экипажа. Пилоты неправильно оценил запас и расход топлива, а также положение шасси.

Фото: «Уральские авиалинии»

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube