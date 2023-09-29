«Уральские авиалинии» выплатили компенсацию в 100 тысяч рублей почти всем пассажирам севшего в поле рейса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 154 пассажирам рейса Сочи-Омск, который совершил экстренную посадку в пшеничном поле. Еще от семи пассажиров заявки на получение 100 тысяч рублей пока не поступало.

«По состоянию на 29 сентября в авиакомпанию было подано 154 заявки, все они обработаны. Денежные средства поступят на счета пассажиров в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. Если вы были на этом рейсе и ещё не оформили заявление, то сделать это можно на сайте авиакомпании», – сообщили в пресс-слжбе авиакомпании.

Напомним, утром 12 сентября самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто серьезно не пострадал. Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Накануне стали известны подробности допроса Сергея Белова следователями. Пилот рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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