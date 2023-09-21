«Уральские авиалинии» выплатили по 100 тысяч рублей 128 пассажирам рейса, севшего в поле

На сегодняшний день за компенсацией в размере 100 тысяч рублей в «Уральские авиалинии» обратились 128 пассажиров рейса Сочи – Омск, который экстренно сел в поле. Перевозчик всем перечислил деньги.

«На данный момент компенсация в размере 100 000 рублей уже перечислена 128 пассажирам. Денежные средства поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию «Уральские авиалинии» было подано 128 заявок. Все заявки обработаны», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Всего на борту был 161 пассажир. Всем, кто хочет получить компенсацию, нужно скачать с сайта заявление и заполнить его, сделать выписку банковских реквизитов (куда авиакомпания будет переводить деньги), отсканировать паспорта и свидетельства о рождении и отправить все документы в электронном виде через раздел обратной связи на официальном сайте перевозчика) с пометкой «Компенсация пассажирам рейса U6-1383». Желающие лично передать оригиналы документов могут сделать это в офисе компании в Утреннем переулке в Екатеринбурге.

Напомним, утром 12 сентября самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто серьезно не пострадал. Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Накануне стали известны подробности допроса Сергея Белова следователями. Пилот рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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