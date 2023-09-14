российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 сентября 2023, 12:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Экипаж «кукурзного» рейса встретил в аэропорту бортпроводников «пшеничного» самолета (ФОТО)

Фото: «Уральские авиалинии»

Бортпроводники рейса U6-1383, севшего на пшеничное поле, сегодня утром вернулись в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово Дарью Гушакову, Айшу Гумметову, Дмитрия Костылева и Дмитрия Рябова встретили коллеги из «Уральских авиалиний». В том числе Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий, которые четыре года назад пережили посадку на кукурузное поле. «Кукуруза пришла к пшенице!» – шутили между собой бортпроводники.

Напомним, утром 12 сентября самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто серьезно не пострадал. Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Накануне стали известны подробности допроса Сергея Белова следователями. Пилот рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле (ФОТО, ВИДЕО) / 300 фактов о Екатеринбурге. Как уральский экипаж совершил «чудо на кукурузе»

Метки / Уральские авиалинии

«Топлива оставалось на пять минут полета». Пилот Сергей Белов рассказал, как принял решение сажать A320 на поле / «Уральские авиалинии» выплатят пассажирам приземлившегося на поле самолета компенсации / «На какое поле желаете сесть?» – пользователи соцсетей создают мемы, посвященные экстренной посадке самолета в Новосибирской области (ФОТО) / Выкуп всех Airbus из лизинга обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 миллионов долларов / «Уральские авиалинии» сократят полетную программу после инцидента с Airbus A320 / «Это большое мастерство и самообладание», – глава «Уральских авиалиний» оценил действия экипажа (ВИДЕО) / Глава «Уральских авиалиний» рассказал о причине аварийной посадки A320 на пшеничное поле / Самолет в поле посадил КВС Сергей Белов – потомственный пилот (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Уральские авиалинии,