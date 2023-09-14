Экипаж «кукурзного» рейса встретил в аэропорту бортпроводников «пшеничного» самолета (ФОТО)

Бортпроводники рейса U6-1383, севшего на пшеничное поле, сегодня утром вернулись в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово Дарью Гушакову, Айшу Гумметову, Дмитрия Костылева и Дмитрия Рябова встретили коллеги из «Уральских авиалиний». В том числе Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий, которые четыре года назад пережили посадку на кукурузное поле. «Кукуруза пришла к пшенице!» – шутили между собой бортпроводники.

Напомним, утром 12 сентября самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто серьезно не пострадал. Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Накануне стали известны подробности допроса Сергея Белова следователями. Пилот рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»