300 фактов о Екатеринбурге. Как уральский экипаж совершил «чудо на кукурузе»

Факт № 235. В Екатеринбурге базируется авиакомпания «Уральские авиалинии», которая известна в том числе удачной посадкой самолета на кукурузном поле.

15 августа 2019 года борт Airbus A321 вылетел из Москвы в Симферополь. Почти сразу после взлета самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в оба двигателя. Они заглохли, и самолет начал терять высоту. КВС Дамир Юсупов принял решение садиться на кукурузном поле, в километре от взлетно-посадочной полосы. Благодаря слаженным действиям экипажа все 226 находившихся на борту пассажиров остались живы. Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий отвечал за эвакуацию после экстренной посадки и направлял людей: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Это фраза стала крылатой, а удачная посадка российского самолета вошла в историю как «Чудо на кукурузном поле» – по аналогии с аварийной посадкой А320 в Нью-Йорке в 2009 году.

Пилот Дамир Юсупов после этого легендарного рейса стал очень популярен и получил звание «Герой России». Второй пилот Георгий Мурзин тоже был представлен к награде. У бортпроводников также все сложилось хорошо. Все члены экипажа по-прежнему работают в «Уральских авиалиниях». По мотивам событий аварийной посадки был снят фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым в главной роли.