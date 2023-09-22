Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле пшеницы, останется там на несколько месяцев

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку в поле в Новосибирской области, останется там до транспортировки в Екатеринбург. На подготовку потребуется несколько месяцев, поэтому вокруг борта сейчас выставляют ограждение. В будущем судно, скорее всего, вернут в авиапарк, и на нем будут совершать полеты: существенных технических повреждений не обнаружено.

«Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем, – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя. Аппаратуру для проверки узлов и кронштейнов методом неразрушающего контроля мы отправили на место из Екатеринбурга».

С самолета сняли речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправили в Екатеринбург в авиационный технический центр, после обслуживания их установят обратно на борт.

Как ранее рассказывал генеральный директор «Уральских авиалиний», самолет планируют транспортировать в Екатеринбург. Но быстро это сделать не получится, потребуется несколько месяцев на подготовку.

«На воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению. Вокруг самолёта сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт. Сейчас самолт круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили тёплые времянки на шесть человек», – сообщили в «Уральских авиалиниях».

Напомним, утром 12 сентября самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто не пострадал. Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. На допросе Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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