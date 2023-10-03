Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший на поле, сам полетит домой (ФОТО)

Airbus-320 «Уральских авиалиний», экстренно севший на поле в Новосибирской области, самостоятельно полетит в Екатеринбург. Проверка показала, что двигатели судна в норме. Для облегчения веса самолета с него планируют снять кресла.

«Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром. Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению, – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Рассматривается несколько вариантов взлета самолета с поля. Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера. Вокруг самолета установлен забор».

Ранее в авиакомпании сообщали, что серьезных повреждений Airbus не получил. Почти сразу после посадки в Новосибирской области самолет начали готовить к транспортировке в Екатеринбург, где у «Уральских авиалиний» находится собственный центр технического обслуживания.

Напомним, утром 12 сентября самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто не пострадал. Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. На допросе Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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