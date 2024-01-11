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Севший на пшеничное поле самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти

Фото: «Уральские авиалинии»

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший в сентябре экстренную посадку на пшеничном поле под Новосибирском, будет списан в утиль.

Решение о судьбе Airbus A320 уже принято, сообщил телеграм-канал FlightMode. Специалисты пришли к выводу, что финансово нецелесообразно пытаться поднять самолет с поля, на котором он находится уже четыре месяца. Поэтому с лайнера снимут все запчасти, которые могут пригодиться, а затем приступят к распиливанию воздушного судна. Ранее сообщалось, что при экстренной посадке аэробус не получил серьезных повреждений, и авиакомпания рассматривала вариант дальнейшей эксплуатации самолета.

Напомним, утром 12 сентября 2023 года рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области. Пилоты вынужденно поменяли маршрут, поскольку в самолете отказала гидросистема. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех людей, никто не пострадал.

Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. На допросе Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

По результатам расследования авиаинцидента специалисты Росавиации пришли к выводу, что экстренная посадка стала следствием ошибки экипажа. Пилоты неправильно оценил запас и расход топлива, а также положение шасси.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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