«Это большое мастерство и самообладание», – глава «Уральских авиалиний» оценил действия экипажа (ВИДЕО)

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прокомментировал действия пилотов, которые сегодня посадили А320 на пшеничное поле в Новосибирской области.

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«На мой взгляд – а я сам профессиональный пилот – выполнить такую посадку – это большое мастерство, это самообладание. Люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили сложную посадку. Выполнили ее хорошо. А дальше комиссия разделит это на кусочки, сегменты», – отметил он.

Ранее Скуратов объяснил, что самолету, выполнявшему рейс Сочи – Омск, пришлось лететь в Новосибирск, но до аэродрома в соседнем регионе он мог не дотянуть из-за большого расхода топлива, поэтому командир принял решение садиться на поле.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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