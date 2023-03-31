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Пятница, 31 марта 2023, 09:03 мск

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Гендиректор «Уральских авиалиний» отмечает сегодня день рождения

Фото: «Уральские авиалинии»

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов отмечает сегодня день рождения – ему исполняется 73 года. Почетный гражданин Екатеринбурга принимает поздравления, в том числе от своей профессиональной команды.

«Уважаемый Сергей Николаевич! Примите искренние поздравления с Днём рождения! Вы – заслуженный авиатор и выдающийся руководитель, величие имени которого золотыми буквами вписано в славную историю не только уральской авиации, но и всей авиатранспортной системы страны! – говорится в поздравлении совета директоров и правления авиакомпании «Уральские авиалинии». – Ваше умение оценивать перспективы, анализировать информацию, видеть стратегически успешные направления, способность заразить своей убежденностью коллектив, объединить вокруг себя талантливых и увлеченных своим делом специалистов позволяет авиакомпании быть в числе лучших.

Пусть и в дальнейшем Ваши знания, опыт, жизненная энергия и умение найти рациональные пути решения сложных задач способствуют достижению успехов и процветанию. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Удачи во всем, счастья и оптимизма!».

Сергей Скуратов – пилот первого класса, отличник воздушного транспорта и заслуженный работник транспорта России. Все ключевые решения по развитию компании по сей день – вот уже 30 лет – принимает именно он. Недавно генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» получил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России», учрежденную президентом Владимиром Путиным.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Уральские авиалинии

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