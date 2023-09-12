Росавиация создала комиссию для расследования обстоятельств посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Комиссия Росавиации сегодня направляется в Новосибирскую область, где рано утром экстренную посадку в поле совершил самолет «Уральских авиалиний».

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», – сообщили в ведомстве.

На текущий момент разные источники называют несколько причин экстренной посадки. По одной из версий, отказала гидросистема. По другой, которую транслирует близкий к губернатору Свердловской области телеграм-канал «Не для протокола», у самолета не открылись закрылки, поэтому из-за короткой взлетно-посадочной полосы борт не мог приземлиться в Омске. Самолет направили в Новосибирск, но из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо.

Официально известно, что место для посадки экипаж судна выбирал с воздуха: «Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)», – сообщили в Росавиации.

Как уже сообщал «Новый День», самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»