Пассажиров севшего в Новосибирской области самолета обещали доставить в Омск

Всех пассажиров самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле Новосибирской области, обещают доставить в Омск, куда и направлялся борт из Сочи.

«Пассажиры доставлены в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск, – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса U6-1383: 8 (495) 13 94 101».

Всего на борту находился 161 пассажир, в том числе 23 ребенка. Никто не пострадал.

Как сообщал «Новый День», Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Все прошло благополучно, пострадавших нет.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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