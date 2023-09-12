Пятеро пассажиров самолета, экстренно севшего в поле, обратились за медпомощью

После размещения в ДК Убинского района четверо пассажиров экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний» обратились за медпомощью. Еще одного медики осматривали сразу после эвакуации, в поле.

«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета – у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи», – сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

Всего в пункте временного размещения дежурят 25 медиков: 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы.

Как уже сообщал «Новый День», Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир. Сейчас они размещены в ДК села Убинское, позже людей обещают доставить в Омск.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Свое расследование начала специально созданная комиссия Росавиации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»