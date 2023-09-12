российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 сентября 2023, 10:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Самолет в поле посадил КВС Сергей Белов – потомственный пилот (ФОТО)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о командире воздушного судна, посадившем сегодня лайнер Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области.

Сергей Белов – потомственный пилот, 28 сентября ему исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.

Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, затем освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором «Уральских авиалиний».

Новый День: Самолет в поле посадил КВС Сергей Белов – потомственный пилот (ФОТО)

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», – говорил сам о себе Сергей Белов.

Как уже сообщал «Новый День», Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на поле. Все прошло благополучно, экипаж оперативно эвакуировал 161 пассажира, находившегося на борту. Сейчас они размещены в ДК села Убинское, позже людей обещают отвезти в Омск. Пятеро человек с ушибами обратились за медицинской помощью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле (ФОТО, ВИДЕО) / Пятеро пассажиров самолета, экстренно севшего в поле, обратились за медпомощью

Метки / Уральские авиалинии

«Это большое мастерство и самообладание», – глава «Уральских авиалиний» оценил действия экипажа (ВИДЕО) / Глава «Уральских авиалиний» рассказал о причине аварийной посадки A320 на пшеничное поле / Пятеро пассажиров самолета, экстренно севшего в поле, обратились за медпомощью / Пассажиров севшего в Новосибирской области самолета обещали доставить в Омск / Росавиация создала комиссию для расследования обстоятельств посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле / Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле (ФОТО, ВИДЕО) / За лето «Уральские авиалинии» перевезли более 3,2 миллиона пассажиров / «Уральские авиалинии» в очередной раз получили премию «Крылья России»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Уральские авиалинии,