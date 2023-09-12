Самолет в поле посадил КВС Сергей Белов – потомственный пилот (ФОТО)

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о командире воздушного судна, посадившем сегодня лайнер Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области.

Сергей Белов – потомственный пилот, 28 сентября ему исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.

Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, затем освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором «Уральских авиалиний».

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», – говорил сам о себе Сергей Белов.

Как уже сообщал «Новый День», Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на поле. Все прошло благополучно, экипаж оперативно эвакуировал 161 пассажира, находившегося на борту. Сейчас они размещены в ДК села Убинское, позже людей обещают отвезти в Омск. Пятеро человек с ушибами обратились за медицинской помощью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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