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Руководство «Уральских авиалиний» рассмотрит вопрос об увольнении топ-менеджеров по рекомендации Росавиации

Совет директоров авиакомпании «Уральские авиалинии» рассмотрит вопрос об увольнении топ-менеджеров, ответственных за безопасность полетов. Речь идет о двух заместителях гендиректора Сергея Скуратова: летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Они работают в авиакомпании более 20 лет.

Кадровый вопрос связан с расследованием авиаинцидента – экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка стала следствием множественных ошибок экипажа. Пилоты неправильно оценили запас и расход топлива, а также положение шасси.

В заключении также указано, что причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации стали «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании». По результатам расследования комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов лиц, пишет газета «Известия».

«Такая рекомендация Росавиации действительно содержится в отчете. Авиакомпания рассмотрит этот вопрос на очередном совете директоров», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Напомним, утром 12 сентября 2023 года рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Пилоты вынужденно поменяли маршрут, поскольку в самолете отказала гидросистема. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех, никто не пострадал.

Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. На допросе Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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