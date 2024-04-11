Руководство «Уральских авиалиний» рассмотрит вопрос об увольнении топ-менеджеров по рекомендации Росавиации

Совет директоров авиакомпании «Уральские авиалинии» рассмотрит вопрос об увольнении топ-менеджеров, ответственных за безопасность полетов. Речь идет о двух заместителях гендиректора Сергея Скуратова: летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Они работают в авиакомпании более 20 лет.

Кадровый вопрос связан с расследованием авиаинцидента – экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка стала следствием множественных ошибок экипажа. Пилоты неправильно оценили запас и расход топлива, а также положение шасси.

В заключении также указано, что причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации стали «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании». По результатам расследования комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям ответственных за обеспечение безопасности полетов лиц, пишет газета «Известия».

«Такая рекомендация Росавиации действительно содержится в отчете. Авиакомпания рассмотрит этот вопрос на очередном совете директоров», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Напомним, утром 12 сентября 2023 года рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Пилоты вынужденно поменяли маршрут, поскольку в самолете отказала гидросистема. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех, никто не пострадал.

Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. На допросе Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube