Уволился пилот, посадивший Airbus A320 на пшеничном поле под Новосибирском

Пилот Сергей Белов, который 12 сентября 2023 года посадил на поле под Новосибирском Airbus A320 с 161 пассажиром на борту, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии».

Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова пояснила «Известиям», что летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию после окончания расследования комиссией Росавиации и выхода окончательного отчета. «На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», – сказала Гасникова. Второй пилот Эдуард Семенов сейчас в отпуске без содержания.

Напомним, утром 12 сентября 2023 года рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Пилоты вынужденно поменяли маршрут, поскольку в самолете отказала гидросистема. На борту находился 161 пассажир. Кабинный экипаж оперативно эвакуировал всех, никто не пострадал.

Посадку самолета провели КВС Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. На допросе Сергей Белов рассказал, что перед тем как он начал сажать самолет на поле, топлива оставалось примерно на пять минут полета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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