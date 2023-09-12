«Уральские авиалинии» сократят полетную программу после инцидента с Airbus A320

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сократит полетную программу после инцидента с Airbus A320. Самолет сегодня утром совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области.

«Мы входим в зимнюю навигацию, интенсивность полетов будет ниже, чем летом. В августе летали 250 рейсов в сутки. Сейчас будем поменьше летать на юг. Справимся», – сообщил на пресс-конференции гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Экипаж воздушного суда отстранен до конца расследования случившегося. Сергей Скуратов считает, севший в поле самолет можно восстановить.

«Как будем его транспортировать оттуда – не знаю. Но в мировой практике были такие случаи: у воздушного судна отцепляются крылья, двигатели. И в разобранном виде самолет перевозится», – сообщил руководитель «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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