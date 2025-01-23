Севший на пшеничное поле самолет почти разобрали (ФОТО)

Техники авиакомпании «Уральские авиалинии» почти завершили разбор самолета Airbus А320, который в сентябре 2023 года совершил экстренную посадку на пшеничное поле под Новосибирском.

В первую очередь в воздушном судне демонтировали внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Их отправили в Екатеринбург еще в середине октября. Затем техники сняли двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы, а также всю электронику (компьютеры, датчики, антенны). Самыми последними убрали стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации.

«Все снятые компоненты в ближайшее время прибудут в Екатеринбург, где пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Полностью вывезти с поля разобранный самолет с бортовым номером RA-73805 авиакомпания планирует не позднее февраля 2025 года.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на поле 12 сентября 2023 года. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но пилоты вынуждено поменяли маршрут из-за отказа гидросистемы. Запасным аэродромом был Новосибирск, но до него не хватило топлива, и самолет в итоге приземлился в поле. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал.

По итогам расследования авиаинцидента Росавиация пришла к выводу, что экстренная посадка стала следствием ошибки экипажа. Пилоты неправильно оценили запас и расход топлива, а также положение шасси. КВС Сергей Белов, посадивший самолет в поле, весной 2024 года уволился из авиакомпании. Второй пилот Эдуард Семенов находился в отпуске без содержания, и, по последним данным, согласился пройти программу переподготовки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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