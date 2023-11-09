Китайский производитель отзывает в России 55 тысяч машин

Автопроизводитель Haval отзывает в России 55 тысяч машин для дооснащения устройствами вызова экстренных служб. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», – говорится в сообщении.
На эти автомобили не поставили при производстве на заводе устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемые к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», что допускалось соответствующим постановлением правительства.
На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение УВЭОС. Отмечается, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
С собственниками отзываемых автомобилей свяжутся представители изготовителей. Проверить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру машины.
Ранее китайский бренд Haval был включен в список производителей, чьи автомобили рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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